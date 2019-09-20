Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum
Usta yazarlardan Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında Ali Koç hakkında çok sert eleştirilerde bulunurken, Koç'un Fatih Terim hakkında söylediği sözleri de savcılara şikayet etti. İşte Hıncal Uluç'un Ali Koç ile ilgili o yazısı...
20.09.2019 11:39
- Son Güncelleme: 20.09.2019 11:39
Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemde yaptığı açıklamalara dair bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında, Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkındaki sözlerine dair düşüncelerini aktardı ve sert ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un ses getirecek o yazısı...
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