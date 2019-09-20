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Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Usta yazarlardan Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında Ali Koç hakkında çok sert eleştirilerde bulunurken, Koç'un Fatih Terim hakkında söylediği sözleri de savcılara şikayet etti. İşte Hıncal Uluç'un Ali Koç ile ilgili o yazısı...

20.09.2019 11:39 - Son Güncelleme: 20.09.2019 11:39
Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemde yaptığı açıklamalara dair bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında, Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkındaki sözlerine dair düşüncelerini aktardı ve sert ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un ses getirecek o yazısı...

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Fenerbahçe sahada çuvalladıkça, Ali Koç gündemi değiştirmek için açıkça savcılara ihbar ediyorum, işte, 4 haziranda değiştirilen 6222 Sporda Şiddet Yasası'nı hiçe sayan açıklamalar yapıyor..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Durup dururken Merkez Hakem Komitesi Başkanı, o çok sevilen ve sayılan Zekeriya Alp Kaptana hem de ne çirkin saydırdı.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Fatih Terim 4 maç cezasını bile almışken, o kapanmış defteri yeniden açıp Galatasaray'a saldırdı.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Bağdat Caddesi ve Fener tribünlerine, kin, öfke ve nefret aşılıyor ki, tribünler ve sosyal medya ona yönelmesin.

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