Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a çok sert sözler: Savcılara ihbar ediyorum

Usta yazarlardan Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili köşesinde bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında Ali Koç hakkında çok sert eleştirilerde bulunurken, Koç'un Fatih Terim hakkında söylediği sözleri de savcılara şikayet etti. İşte Hıncal Uluç'un Ali Koç ile ilgili o yazısı...

20.09.2019 11:39 - Son Güncelleme: 20.09.2019 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





