Vodafone Park'ta gülen yok... Süper Lig'de haftanın kritik maçında Beşiktaş ile Başakşehir yenişemedi: 1-1. Siyah- Beyazlılar böylece 5. maç sonunda sadece 5 puanda kaldı. 22. dakikada N'Koudou son çizgiye indi. Sert vuruşu Mert Günok kontrol etti.
CRIVELLI HATAYI AFFETMEDİ
45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Crivelli'nin vuruşu yandan auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 55'te Crivelli yakın mesafeden golü attı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.
KARIUS, VİSCA'DA 'DUR' DEDİ
58. dakikada Karius, Visca'nın sağ ayağıyla sert şutunda gol izni vermedi. 62'de Visca bir kez daha Karius'u geçemedi. 68'de Caner'in sert şutu kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.
VAR UYARISIYLA PENALTI
77'de Ljajic'in şutu adeta direği yaladı. Beşiktaş 83. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Burak Yılmaz skoru 1-1 yaptı. Maç da bu şekilde sona erdi.
ADEM LJAJİC TRABZONSPOR ÖNÜNDE YOK
Başakşehir önünde bu sezonki 4. sarı kartını gören Adem Ljajic cezalı duruma düştü. Sırp yıldız haftaya Trabzon önünde oynayamayacak.
CRIVELLI HATAYI AFFETMEDİ
45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Crivelli'nin vuruşu yandan auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 55'te Crivelli yakın mesafeden golü attı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.
KARIUS, VİSCA'DA 'DUR' DEDİ
58. dakikada Karius, Visca'nın sağ ayağıyla sert şutunda gol izni vermedi. 62'de Visca bir kez daha Karius'u geçemedi. 68'de Caner'in sert şutu kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.
VAR UYARISIYLA PENALTI
77'de Ljajic'in şutu adeta direği yaladı. Beşiktaş 83. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Burak Yılmaz skoru 1-1 yaptı. Maç da bu şekilde sona erdi.
ADEM LJAJİC TRABZONSPOR ÖNÜNDE YOK
Başakşehir önünde bu sezonki 4. sarı kartını gören Adem Ljajic cezalı duruma düştü. Sırp yıldız haftaya Trabzon önünde oynayamayacak.
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