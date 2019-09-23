Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5. hafta maçları tamamlandı. Lider Alanyaspor 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanından berabere ayrılarak 1 puana razı oldu. Alanyaspor 13 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, en yakın rakibi Fenerbahçe 10 puan 5 averaj ile 2. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte Spor Toto Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Alanyaspor
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|7
|13
|2
|Fenerbahçe
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|3
|Gazişehir Gaziantep
|5
|3
|1
|1
|10
|10
|0
|10
|4
|Sivasspor
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|5
|Denizlispor
|5
|2
|2
|1
|5
|2
|3
|8
|6
|Rizespor
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|7
|Galatasaray
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|0
|8
|8
|Yeni Malatyaspor
|5
|2
|1
|2
|11
|6
|5
|7
|9
|Trabzonspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|0
|6
|10
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|4
|4
|0
|6
|11
|Beşiktaş
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|12
|Başakşehir
|5
|1
|2
|2
|5
|8
|-3
|5
|13
|Göztepe
|5
|1
|2
|2
|1
|4
|-3
|5
|14
|Antalyaspor
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|5
|15
|Ankaragücü
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|16
|Kasımpaşa
|5
|1
|1
|3
|5
|7
|-2
|4
|17
|Kayserispor
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
|18
|Gençlerbirliği
|5
|0
|2
|3
|5
|10
|-5
|2
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
20 EYLÜL CUMA
Göztepe - Konyaspor: 1 - 0
21 EYLÜL CUMARTESİ
Kasımpaşa - Antalyaspor: 3 - 0
Kayserispor - Denizlispor: 1 - 1
Fenerbahçe - Ankaragücü: 2 - 1
22 EYLÜL PAZAR
Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1 - 2
Gençlerbirliği - Alanyaspor: 1 - 1
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1 - 1
23 EYLÜL PAZARTESİ
Sivasspor - Trabzonspor: 2 - 1
Beşiktaş - Başakşehir: 1 - 1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.