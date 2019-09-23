Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.09.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 07:35

puan durumu! 2019 Spor Toto Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'in 5. hafta maç sonuçlarına puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Alanyaspor 13 puanla lider konumda bulunurken, Fenerbahçe 10 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? Hangi takım kaçıncı sırada? İşte Spor Toto Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig'de zirve yarışı!

'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5. hafta maçları tamamlandı. Lider Alanyaspor 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanından berabere ayrılarak 1 puana razı oldu. Alanyaspor 13 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, en yakın rakibi Fenerbahçe 10 puan 5 averaj ile 2. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte Spor Toto Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1 Alanyaspor 5 4 1 0 12 5 7 13
2 Fenerbahçe 5 3 1 1 11 6 5 10
3 Gazişehir Gaziantep 5 3 1 1 10 10 0 10
4 Sivasspor 5 2 2 1 8 5 3 8
5 Denizlispor 5 2 2 1 5 2 3 8
6 Rizespor 5 2 2 1 5 4 1 8
7 Galatasaray 5 2 2 1 6 6 0 8
8 Yeni Malatyaspor 5 2 1 2 11 6 5 7
9 Trabzonspor 5 1 3 1 7 7 0 6
10 Konyaspor 5 1 3 1 4 4 0 6
11 Beşiktaş 5 1 2 2 7 8 -1 5
12 Başakşehir 5 1 2 2 5 8 -3 5
13 Göztepe 5 1 2 2 1 4 -3 5
14 Antalyaspor 5 1 2 2 5 9 -4 5
15 Ankaragücü 5 1 2 2 3 7 -4 5
16 Kasımpaşa 5 1 1 3 5 7 -2 4
17 Kayserispor 5 0 3 2 6 8 -2 3
18 Gençlerbirliği 5 0 2 3 5 10 -5 2

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

20 EYLÜL CUMA

Göztepe - Konyaspor: 1 - 0

21 EYLÜL CUMARTESİ

Kasımpaşa - Antalyaspor: 3 - 0

Kayserispor - Denizlispor: 1 - 1

Fenerbahçe - Ankaragücü: 2 - 1

22 EYLÜL PAZAR

Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1 - 2

Gençlerbirliği - Alanyaspor: 1 - 1

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1 - 1

23 EYLÜL PAZARTESİ

Sivasspor - Trabzonspor: 2 - 1

Beşiktaş - Başakşehir: 1 - 1

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig puan durumu! 2019 Spor Toto Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri