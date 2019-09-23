Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5. hafta maçları tamamlandı. Lider Alanyaspor 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanından berabere ayrılarak 1 puana razı oldu. Alanyaspor 13 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, en yakın rakibi Fenerbahçe 10 puan 5 averaj ile 2. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte Spor Toto Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1 Alanyaspor 5 4 1 0 12 5 7 13 2 Fenerbahçe 5 3 1 1 11 6 5 10 3 Gazişehir Gaziantep 5 3 1 1 10 10 0 10 4 Sivasspor 5 2 2 1 8 5 3 8 5 Denizlispor 5 2 2 1 5 2 3 8 6 Rizespor 5 2 2 1 5 4 1 8 7 Galatasaray 5 2 2 1 6 6 0 8 8 Yeni Malatyaspor 5 2 1 2 11 6 5 7 9 Trabzonspor 5 1 3 1 7 7 0 6 10 Konyaspor 5 1 3 1 4 4 0 6 11 Beşiktaş 5 1 2 2 7 8 -1 5 12 Başakşehir 5 1 2 2 5 8 -3 5 13 Göztepe 5 1 2 2 1 4 -3 5 14 Antalyaspor 5 1 2 2 5 9 -4 5 15 Ankaragücü 5 1 2 2 3 7 -4 5 16 Kasımpaşa 5 1 1 3 5 7 -2 4 17 Kayserispor 5 0 3 2 6 8 -2 3 18 Gençlerbirliği 5 0 2 3 5 10 -5 2

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

20 EYLÜL CUMA

Göztepe - Konyaspor: 1 - 0

21 EYLÜL CUMARTESİ

Kasımpaşa - Antalyaspor: 3 - 0

Kayserispor - Denizlispor: 1 - 1

Fenerbahçe - Ankaragücü: 2 - 1

22 EYLÜL PAZAR

Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1 - 2

Gençlerbirliği - Alanyaspor: 1 - 1

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1 - 1

23 EYLÜL PAZARTESİ

Sivasspor - Trabzonspor: 2 - 1

Beşiktaş - Başakşehir: 1 - 1