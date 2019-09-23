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  • 23.09.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 21:44

taraftarından yönetime sert tepki! Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri

'in 5. haftasında 'i konuk eden 'ta taraftarlar başkan ve 'ya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı ve Abdullah Avcı'yı ıslıklarla etti.

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