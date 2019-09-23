Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken karşılaşmanın 30 dakikasında bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.