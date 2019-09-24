Sezona büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçında taraftarlar isyan bayrağını açtı. Başakşehir maçının ilk yarısından itibaren kötü oyuna kazan kaldıran Siyah- Beyazlı taraftarlar, takımlarının sahadan mağlup ayrılmasıyla tepkinin dozunu artırdı. İlk 5 haftada 5 puan toplayan ve Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başlayan Beşiktaş'ta taraftarlar kötü gidişin faturasını ilk olarak yönetime kesti. Fikret Orman ve ekibi istifaya davet edildi.
SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATI...
Beşiktaş taraftarının tepkisinden teknik direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Taraftarlar Avcı aleyhine de tezahürat yaparken, bir kısım taraftar da uzun süre "Sergen Yalçın" şeklinde tempo tuttu.
ÖZLENEN BEŞİKTAŞ'I İZLETECEĞİZ!
Beşiktaş'a Başakşehir karşısında 1 puanı getiren golü atan Burak, "Taraftar sabretsin. Özlenen Beşiktaş'ı izleteceğiz" dedi
Sakatlıktan çıktıktan sonra ilk maçında Beşiktaş'a Başakşehir karşısında beraberliği getiren golü atan Burak Yılmaz, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi. Burak, "Taraftarın tepkisinin kazanma isteğinden olduğunu biliyorum. Özlenen Beşiktaş'ı izleteceğiz" dedi.
TARAFTAR DESTEĞE DEVAM ETSİN!
Abdullah Avcı, Başakşehir maçı sonrası taraftarlardan desteğe devam etmelerini istedi. Avcı, "5 haftada 5 puan kazanılması kabul edilebilir değil. Ancak taraftarlarımız desteğe devam etsin" dedi.
SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATI...
Beşiktaş taraftarının tepkisinden teknik direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Taraftarlar Avcı aleyhine de tezahürat yaparken, bir kısım taraftar da uzun süre "Sergen Yalçın" şeklinde tempo tuttu.
ÖZLENEN BEŞİKTAŞ'I İZLETECEĞİZ!
Beşiktaş'a Başakşehir karşısında 1 puanı getiren golü atan Burak, "Taraftar sabretsin. Özlenen Beşiktaş'ı izleteceğiz" dedi
Sakatlıktan çıktıktan sonra ilk maçında Beşiktaş'a Başakşehir karşısında beraberliği getiren golü atan Burak Yılmaz, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi. Burak, "Taraftarın tepkisinin kazanma isteğinden olduğunu biliyorum. Özlenen Beşiktaş'ı izleteceğiz" dedi.
TARAFTAR DESTEĞE DEVAM ETSİN!
Abdullah Avcı, Başakşehir maçı sonrası taraftarlardan desteğe devam etmelerini istedi. Avcı, "5 haftada 5 puan kazanılması kabul edilebilir değil. Ancak taraftarlarımız desteğe devam etsin" dedi.
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