Parmaklar Kruse’yi gösteriyor

Fenerbahçe'nin büyük uğraşılar sonunda kadrosuna kattığı Alman forvet Max Kruse, ligde Başakşehir hariç her maçta skora katkı verdi. Cumartesi gecesi oynanan maçta Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golde Vedat'a harika bir asist yapan Kruse, bu sezon bunu 4. kez yaptı!
LİGİN ASİST KRALI
Takım arkadaşları da on gol sonrası parmaklarıyla işaret ederek Alman yıldızın hakkını verdi.
MOSES VE ISLA DERBİ İÇİN HAZIR KITA
İdman eksiği nedeniyle A.Gücü kadrosunda yer almayan Isla ve Moses'ın görev verilmesi durumunda derbide oynayabileceği öğrenildi.
ALMAN BASINI: GOLÜ YOK AMA HER ŞEYİ YAPIYOR
Alman basını Kruse için yorum yaptı. Kruse'nin henüz gol atamadığını belirten Alman basını, "Bunun dışında her katkıyı veriyor" yorumunu yaptı.
LUİZ GUSTAVO FARKEDİLİYOR!
Gustavo, Ankaragücü maçında otoritelerden tam puan aldı. Brezilyalı yıldızın orta sahada pas kalitesini getirdiği, yerinde müdahaleleriyle savunmayı rahatlattığı vurgulandı.
YANAL'DAN DERBİ İÇİN 4-3-3 PLANI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın G.Saray derbisinde Gustavo- Emre- Tolga üçlüsünü orta sahada kullanmayı düşündüğü iddia edildi. Bu durumda Kruse solda oynayacak.
RODRİGUES'DEN KÖTÜ HABER DERBİDE YOK
A.Gücü maçının 37. dakikasında sakatlanan Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues, G.Saray derbisine yetişemeyecek.
LİGİN ASİST KRALI
Takım arkadaşları da on gol sonrası parmaklarıyla işaret ederek Alman yıldızın hakkını verdi.
MOSES VE ISLA DERBİ İÇİN HAZIR KITA
İdman eksiği nedeniyle A.Gücü kadrosunda yer almayan Isla ve Moses'ın görev verilmesi durumunda derbide oynayabileceği öğrenildi.
ALMAN BASINI: GOLÜ YOK AMA HER ŞEYİ YAPIYOR
Alman basını Kruse için yorum yaptı. Kruse'nin henüz gol atamadığını belirten Alman basını, "Bunun dışında her katkıyı veriyor" yorumunu yaptı.
LUİZ GUSTAVO FARKEDİLİYOR!
Gustavo, Ankaragücü maçında otoritelerden tam puan aldı. Brezilyalı yıldızın orta sahada pas kalitesini getirdiği, yerinde müdahaleleriyle savunmayı rahatlattığı vurgulandı.
YANAL'DAN DERBİ İÇİN 4-3-3 PLANI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın G.Saray derbisinde Gustavo- Emre- Tolga üçlüsünü orta sahada kullanmayı düşündüğü iddia edildi. Bu durumda Kruse solda oynayacak.
RODRİGUES'DEN KÖTÜ HABER DERBİDE YOK
A.Gücü maçının 37. dakikasında sakatlanan Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues, G.Saray derbisine yetişemeyecek.
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