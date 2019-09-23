Parmaklar Kruse’yi gösteriyor

MOSES

DERBİ

LUİZ

GUSTAVO

FARKEDİLİYOR

DERBİ

DERBİDE

büyük uğraşılar sonundakadrosuna kattığıforvet, ligdehariç hermaçta skora katkı verdi.Cumartesi gecesi oynananmaçtagalibiyeti getirengoldeharika birasist yapan, busezon bunukez yaptı!Takım arkadaşları da on gol sonrası parmaklarıyla işaret ederekyıldızın hakkını verdi.İdman eksiği nedeniyle A.Gücü kadrosunda yer almayan Isla ve Moses'ın görev verilmesi durumunda derbide oynayabileceği öğrenildi.basınıKruse için yorum yaptı.Kruse'nin henüz gol atamadığınıbelirten Alman basını, "Bunundışında her katkıyıveriyor"yorumunuyaptı.Gustavo, Ankaragücü maçında otoritelerden tam puan aldı. Brezilyalı yıldızın orta sahada pas kalitesini getirdiği, yerinde müdahaleleriyle savunmayı rahatlattığı vurgulandı.Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın G.Saray derbisinde Gustavo- Emre- Tolga üçlüsünü orta sahada kullanmayı düşündüğü iddia edildi. Bu durumda Kruse solda oynayacak.maçınındakikasında sakatlananayak bileğindederece zorlanma ileayak bileği bağlarında kısmidejenerasyon tespit edildi.derbisineyetişemeyecek.