Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.09.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 18:14

'nda ikinci oldu!

Kazakistan'da düzenlenen erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen , gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu.

Taha Akgül dünya ikincisi oldu!

erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen , gümüş madalya aldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Taha, serbest stil 125 kilo finalinde son iki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan Taha, ikinci yarıda farkı açarak skoru 4-0 yaptı. Petriashvili daha sonra 4-4'lük eşitliği yakalarken, milli güreşçi son bölüme 6-4 önde girdi. Gürcü sporcu, müsabakanın son saniyelerinde aldığı 2 puanla skoru 6-6'ya getirdi.

Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, Taha gümüş madalya aldı. Gürcü Petriashvili, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Taha, dün ilk maçında Moldovalı Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0, yarı finalde ise Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha, dünya şampiyonalarında daha önce 2014 ve 2015 yıllarında altın madalya kazanmıştı. 2017'de Fransa'nın başkenti Paris'te finalde Petriashvili'ye yenilen Taha, geçen yıl Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde sürpriz bir şekilde veda etmişti.

Taha, Petriashvili'yi bu yıl Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 7-0 mağlup ederek bu organizasyondaki 7. şampiyonluğuna imza atmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTaha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri