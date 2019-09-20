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  • 20.09.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 16:10

'nda finale çıktı

’nda serbest stil 125 kg'da , yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde!

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 'nda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi , yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

TAHA SAYI VERMEDEN KAZANDI

Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

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