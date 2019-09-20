Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

TAHA SAYI VERMEDEN KAZANDI

Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.