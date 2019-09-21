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  • 21.09.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 21:00

-Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! ...

'in 5.haftasında Ankaragücü'nü evinde ağırlayan 'de sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin 40.dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanan Rodrigues maça devam edemedi. 'in yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Garry Rodrigues...

Ankaragücü karşılaşmasına Altay; Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriç 11'i ile başladı.

Ankaragücü, Origil'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin de cevabı 20. dakikada Zanka ile geldi.

Karşılaşma 1-1 devam ederken, Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Rodrigues bir sakatlık geçirdi. 39. dakikada Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen Rodrigues'in yerine ise 41. dakikada oyuna dahil oldu.

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