Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olduğu maçta Ruiz sakatlık yaşayarak oyun dışı kalmıştı. Kulüp doktorundan futbolcunun durumu hakkında açıklama geldi.
Beşiktaş kulüp doktoru çekilen MR'da Ruiz'de yırtık tespit edildiğini ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıkladı.
Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.