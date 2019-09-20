Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçta iki tane kural hatası olduğu yönündeki iddiasının ardından TFF'ye resmi başvurusunu dün yaptı. Sarı- lacivertlilerin yaptığı açıklamada "Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve 2. yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile TFF'ye başvuruda bulunmuştur." denildi. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye yapılan başvuruda maçın 45+2. dakikadan yeniden oynatılması yönünde talebini iletti. Fenerbahçe'nin itaraz başvurusunda da en dikkat çeken ifade maçın 45+2'den devam ettirilmesini talep etmek oldu. İtirazda bulunulan ilk pozisyon 45+2'deki taç atışı oldu. Fenerbahçe itiraz dilekçesinde "Hakemin uyarısına rağmen taç atışı kullanıldı. Taç atışını bu andan itibaren Fenerbahçe'nin yapması gerekir" denildi.
CISSE TAKİP EDİYOR!
47. dakikada pozisyon için ise "Kale vuruşu kullanılırken ceza alanından çıkmak için yeterli süresi olmasına karşın Alanyasporlu Futbolcu Papiss Cisse, her ne kadar sırtı Fenerbahçe kalesine dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır" denildi.
Taç atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Pozisyonun devamı ise golle sonuçlanıyor.
TEKRAR EDİLECEĞİNE İNANMIYORUZ
F.Bahçe'nin başvurusunun ardından Alanya cephesinden açıklama geldi. Açıklamada "TFF'nin maç için tekrar kararı vereceğine inanmıyoruz. Bugüne kadar açıklama yapmamış olmamızın sebebi asırlık çınar F.Bahçe'nin böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermemiş olmamızdı.
CISSE TAKİP EDİYOR!
47. dakikada pozisyon için ise "Kale vuruşu kullanılırken ceza alanından çıkmak için yeterli süresi olmasına karşın Alanyasporlu Futbolcu Papiss Cisse, her ne kadar sırtı Fenerbahçe kalesine dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır" denildi.
Taç atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Pozisyonun devamı ise golle sonuçlanıyor.
TEKRAR EDİLECEĞİNE İNANMIYORUZ
F.Bahçe'nin başvurusunun ardından Alanya cephesinden açıklama geldi. Açıklamada "TFF'nin maç için tekrar kararı vereceğine inanmıyoruz. Bugüne kadar açıklama yapmamış olmamızın sebebi asırlık çınar F.Bahçe'nin böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermemiş olmamızdı.
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