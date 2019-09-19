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Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Alanyaspor maçında kural hatası yaşandığını iddia eden Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak TFF'ye başvuru yaptı. Fenerbahçe'ye ise TFF'den önce kötü haber beIN Sports'tan geldi. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan görüntülerde Alanyaspor'un attığı ilk golden önce kullanılan taç esnasında hakem Halis Özkahya'nın duruma müdahale ettiği görüldü.

19.09.2019 12:17 - Son Güncelleme: 19.09.2019 12:20
Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından TFF'ye başvuran sarı-lacivertli yönetim, 1. ve 2. gol önce kural hatası yapıldığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söylemişti.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Ancak yapılan incelemelerin ardından iki golün de nizami olduğu iddia edildi.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Peki 2. gol için kural kitabı ne diyor? İşte o madde:

Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

TAÇ ATIŞINDA DA SORUN YOK
Diğer taraftan Alanyaspor'un attığı 1. golü farklı açılardan gösteren yayıncı kuruluşun görüntülerinde hakem Halis Özkahya'nın taç atışından önce duruma müdahale ettiği görüldü.

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