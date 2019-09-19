Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası ile ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Alanyaspor maçında kural hatası yaşandığını iddia eden Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak TFF'ye başvuru yaptı. Fenerbahçe'ye ise TFF'den önce kötü haber beIN Sports'tan geldi. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan görüntülerde Alanyaspor'un attığı ilk golden önce kullanılan taç esnasında hakem Halis Özkahya'nın duruma müdahale ettiği görüldü.

19.09.2019 12:17 - Son Güncelleme: 19.09.2019 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





