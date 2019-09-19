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  • 19.09.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 11:27

Dünya Şampiyonu : Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz , A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Müsabaka sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Başkan 'a teşekkür eden Kayaalp:' "Cumhurbaşkanımız her zaman bize evlenmemizi söylüyordu. Haziran'ın 25'inde nikah şahidim oldu. O gün de bunun sözünü vermiştik. Önce dünya şampiyonluğu, sonra da olimpiyat şampiyonluğu. İlk sözümüzü tuttuk Allah'ın izniyle." dedi.

4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz , A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Başkan Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Nikah şahidim olduğunda söz vermiştim. Dünya şampiyonluğu geldi. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda" dedi.

"MAÇIMI İZLEDİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Rıza Kayaalp, "Benim maçımı izliyormuş benim haberim yoktu. Ben minderde tur atarken araması çok mutlu etti. Her zaman sporcuları tebrik ettiğini basından da biliyoruz. Allah razı olsun. Spora destek veriyor. Bazen 'Avrupa'da olsanız daha çok sahip çıkarlardı' diyorlar ama katılmıyorum. Burada daha fazla sahip çıkılıyor, ödül konusunda da öyle. Destek de çok iyi. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir." şeklinde konuştu.

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