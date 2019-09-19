4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Başkan Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Nikah şahidim olduğunda söz vermiştim. Dünya şampiyonluğu geldi. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda" dedi.

"MAÇIMI İZLEDİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Rıza Kayaalp, "Benim maçımı izliyormuş benim haberim yoktu. Ben minderde tur atarken araması çok mutlu etti. Her zaman sporcuları tebrik ettiğini basından da biliyoruz. Allah razı olsun. Spora destek veriyor. Bazen 'Avrupa'da olsanız daha çok sahip çıkarlardı' diyorlar ama katılmıyorum. Burada daha fazla sahip çıkılıyor, ödül konusunda da öyle. Destek de çok iyi. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir." şeklinde konuştu.