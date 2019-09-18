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  • 18.09.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 13:20

Son dakika haberi: , TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Son dakika haberine göre; yönetimi, Aytemiz maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla 'na itiraz başvurusunda bulundu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün 'nin 'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

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