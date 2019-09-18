Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! "Maç tekrarı" hamlesi

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, maçta "kural hatası" olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Maçın ekranlara yansımayan tüm görüntülerini yayıncı kuruluştan isteyen sarı-lacivertli ekip bu görüntüler ışığında hazırlayacağı raporla birlikte federasyona başvuracak. Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunda Galatasaraylı bir futbolcunun daha önce yaşadığı bir olayı da örnek göstermesi bekleniyor. İşte detaylar...

18.09.2019 11:31 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





