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Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! "Maç tekrarı" hamlesi

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, maçta "kural hatası" olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Maçın ekranlara yansımayan tüm görüntülerini yayıncı kuruluştan isteyen sarı-lacivertli ekip bu görüntüler ışığında hazırlayacağı raporla birlikte federasyona başvuracak. Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunda Galatasaraylı bir futbolcunun daha önce yaşadığı bir olayı da örnek göstermesi bekleniyor. İşte detaylar...

18.09.2019 11:31 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:31
Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! Maç tekrarı hamlesi

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçın tekrarı için bugün TFF'nin kapısını çalacak. Dün öğlen saatlerinde olağanüstü toplanan yönetim, yayıncı kuruluştan ekrana yansımayan tüm kamera açılarını istedi. Tüm görüntüler tek tek incelendi ve uzmanlardan görüşleri alındı.

Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! Maç tekrarı hamlesi

Yenen ilk golden önce Alanya'nın kullandığı taç atışında kural hatası olduğuna dair fikir birliği oluştu ve federasyona başvuru kararı alındı.

Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! Maç tekrarı hamlesi

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Hakem Halis Özkahya ve gözlemci Nedim Göklü maçla ilgili raporunu yazacak.

Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! Maç tekrarı hamlesi

Raporda 'maç doğru başlatılmadı' görüşü yer alırsa MHK bir rapor hazırlayıp durumu TFF yönetim kuruluna iletecek. TFF, kural hatası olup olmadığı ile ilgili kararını verecek.

Fenerbahçe'yi Galatasaraylı isim kurtaracak! Maç tekrarı hamlesi

Gözlemci raporunda 'maç doğru başlatıldı' derse, f.bahçe yayıncı kuruluş görüntülerini TFF'ye sunacak.

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