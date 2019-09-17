Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia
Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor'un ardından Alanyaspor karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı. Ancak sarı-lacivertli ekibin sahadan mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından "kural hatası" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçeli taraftarlar Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu iddia ederken, spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor - Fenerbahçe maçında gündeme gelen bu pozisyonu yorumladı. İşte o detaylar...
17.09.2019 09:25
- Son Güncelleme: 17.09.2019 09:25
Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyalı futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü.
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