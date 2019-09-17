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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor'un ardından Alanyaspor karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı. Ancak sarı-lacivertli ekibin sahadan mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından "kural hatası" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçeli taraftarlar Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu iddia ederken, spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor - Fenerbahçe maçında gündeme gelen bu pozisyonu yorumladı. İşte o detaylar...

17.09.2019 09:25 - Son Güncelleme: 17.09.2019 09:25
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 4. haftasında 3-1 yenerken Papiss Cisse'nin attığı 2. gol tartışma konusu oldu.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

Bakasetas'ın baskısında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem Halis Özkahya, bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyalı futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

TAÇ YERİNDEN KULLANILMADI
Futbol yorumcuları bu pozisyonla ilgili kural üzerinde ikiye ayrıldı.

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