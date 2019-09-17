Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte geceye damga vuran iddia

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor'un ardından Alanyaspor karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı. Ancak sarı-lacivertli ekibin sahadan mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından "kural hatası" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçeli taraftarlar Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu iddia ederken, spor yorumcuları ve eski hakemler de Alanyaspor - Fenerbahçe maçında gündeme gelen bu pozisyonu yorumladı. İşte o detaylar...

17.09.2019 09:25 - Son Güncelleme: 17.09.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





