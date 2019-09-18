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  • 18.09.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 11:57

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Toto Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konya: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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