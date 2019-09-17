Süper Lig puan durumu tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçları tamamlandı. Maç sonuçlarına göre Alanyaspor 12 puanla lider konumda bulunuyor. 8 puanla Rizespor ikinci, 7 puan 4 averaj ile Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Güncel puan durumu ne durumda? İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (4. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Alanyaspor
|4
|4
|0
|0
|11
|4
|7
|12
|2
|Rizespor
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3
|Fenerebahçe
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|4
|Denizlispor
|4
|2
|1
|1
|4
|1
|3
|7
|5
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|6
|Gazişehir Gaziantep
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|7
|Yeni Malatyaspor
|4
|2
|0
|2
|10
|5
|5
|6
|8
|Trabzonspor
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|1
|6
|9
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|10
|Sivasspor
|4
|1
|2
|1
|6
|4
|2
|5
|11
|Antalyaspor
|4
|1
|2
|1
|5
|6
|-1
|5
|12
|Ankaragücü
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|-3
|5
|13
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|14
|Başakşehir
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|15
|Kayserispor
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|16
|Göztepe
|4
|0
|2
|2
|0
|4
|-4
|2
|17
|Gençlerbirliği
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1
|18
|Kasımpaşa
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (4. HAFTA)
13 EYLÜL CUMA
Galatasaray - Kasımpaşa: 1 - 0
14 EYLÜL CUMARTESİ
Başakşehir - Sivasspor: 1 - 1
Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş: 3 - 2
Antalyaspor - Kayserispor: 2 - 2
15 EYLÜL PAZAR
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0 - 4
Rizespor - Göztepe: 0 - 0
Denizlispor - Konyaspor: 0 - 1
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2 - 2
16 EYLÜL PAZARTESİ
Alanyaspor - Fenerbahçe: 3 - 1
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
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