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  • 17.09.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 09:06

Lider Alanyaspor! Spor Toto 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

'de zirve yarışı hız kazandı. Ligin 4. hafta kapanışında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Evinde rakibini 3-1 yenen Alanyaspor liderliğini korudu. Sezona iddialı giriş yapan Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl? İşte ve güncel puan durumu...

Ligde zirve karıştı! İşte güncel puan durumu

puan durumu tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçları tamamlandı. Maç sonuçlarına göre Alanyaspor 12 puanla lider konumda bulunuyor. 8 puanla Rizespor ikinci, 7 puan 4 averaj ile Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Güncel puan durumu ne durumda? İşte ve puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (4. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1 Alanyaspor 4 4 0 0 11 4 7 12
2 Rizespor 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Fenerebahçe 4 2 1 1 9 5 4 7
4 Denizlispor 4 2 1 1 4 1 3 7
5 Galatasaray 4 2 1 1 5 5 0 7
6 Gazişehir Gaziantep 4 2 1 1 8 9 -1 7
7 Yeni Malatyaspor 4 2 0 2 10 5 5 6
8 Trabzonspor 4 1 3 0 6 5 1 6
9 Konyaspor 4 1 3 0 4 3 1 6
10 Sivasspor 4 1 2 1 6 4 2 5
11 Antalyaspor 4 1 2 1 5 6 -1 5
12 Ankaragücü 4 1 2 1 2 5 -3 5
13 Beşiktaş 4 1 1 2 6 7 -1 4
14 Başakşehir 4 1 1 2 4 7 -3 4
15 Kayserispor 4 0 2 2 5 7 -2 2
16 Göztepe 4 0 2 2 0 4 -4 2
17 Gençlerbirliği 4 0 1 3 4 9 -5 1
18 Kasımpaşa 4 0 1 3 2 7 -5 1

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (4. HAFTA)

13 EYLÜL CUMA

Galatasaray - Kasımpaşa: 1 - 0

14 EYLÜL CUMARTESİ

Başakşehir - Sivasspor: 1 - 1

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş: 3 - 2

Antalyaspor - Kayserispor: 2 - 2

15 EYLÜL PAZAR

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0 - 4

Rizespor - Göztepe: 0 - 0

Denizlispor - Konyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2 - 2

16 EYLÜL PAZARTESİ

Alanyaspor - Fenerbahçe: 3 - 1

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

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