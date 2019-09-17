Süper Lig puan durumu tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta maçları tamamlandı. Maç sonuçlarına göre Alanyaspor 12 puanla lider konumda bulunuyor. 8 puanla Rizespor ikinci, 7 puan 4 averaj ile Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Güncel puan durumu ne durumda? İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (4. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Alanyaspor 4 4 0 0 11 4 7 12 2 Rizespor 4 2 2 0 4 2 2 8 3 Fenerebahçe 4 2 1 1 9 5 4 7 4 Denizlispor 4 2 1 1 4 1 3 7 5 Galatasaray 4 2 1 1 5 5 0 7 6 Gazişehir Gaziantep 4 2 1 1 8 9 -1 7 7 Yeni Malatyaspor 4 2 0 2 10 5 5 6 8 Trabzonspor 4 1 3 0 6 5 1 6 9 Konyaspor 4 1 3 0 4 3 1 6 10 Sivasspor 4 1 2 1 6 4 2 5 11 Antalyaspor 4 1 2 1 5 6 -1 5 12 Ankaragücü 4 1 2 1 2 5 -3 5 13 Beşiktaş 4 1 1 2 6 7 -1 4 14 Başakşehir 4 1 1 2 4 7 -3 4 15 Kayserispor 4 0 2 2 5 7 -2 2 16 Göztepe 4 0 2 2 0 4 -4 2 17 Gençlerbirliği 4 0 1 3 4 9 -5 1 18 Kasımpaşa 4 0 1 3 2 7 -5 1

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (4. HAFTA)

13 EYLÜL CUMA

Galatasaray - Kasımpaşa: 1 - 0

14 EYLÜL CUMARTESİ

Başakşehir - Sivasspor: 1 - 1

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş: 3 - 2

Antalyaspor - Kayserispor: 2 - 2

15 EYLÜL PAZAR

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0 - 4

Rizespor - Göztepe: 0 - 0

Denizlispor - Konyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2 - 2

16 EYLÜL PAZARTESİ

Alanyaspor - Fenerbahçe: 3 - 1

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)