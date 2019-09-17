Club Brugge Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak. Galatasaray, Club Brugge yendiği takdirde 100. galibiyetin sevincini yaşayacak. Peki, Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Club Brugge - Galatasaray maçının ayrıntıları...

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Club Brugge - Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.