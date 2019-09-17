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  • 17.09.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 09:56

maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi GS maçı ne zaman, saat kaçta?

'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde A Grubu'nda mücadel edecek Galatasaray'ın ilk rakibi . Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşma ile 16. kez gruplarda mücadele edecek. Peki, Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın Club Brugge karşılaşmasının detayları...

Club Brugge-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Club Brugge Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak. Galatasaray, Club Brugge yendiği takdirde 100. galibiyetin sevincini yaşayacak. Peki, Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Club Brugge - Galatasaray maçının ayrıntıları...

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Club Brugge - Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

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