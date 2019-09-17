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karşısında bireysel hataların kurbanı oldu!

, 39'da Tolga ile öne geçti. Alanya, 45+3 ve 46'da Cisse ve 62'de Fernandes ile güldü. Fener ilk kez kaybetti. Alanya 4'te 4 yaptı. Kaleci Altay ve savunmadaki hatalar 'nin ipini çekti..

Harakiri!

F.Bahçe deplasmanda Alanya'ya 3-1 yenildi... 15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kruse arka direkte istediği vuruşu yapamadı. mutlak golden oldu. 39. dakikada Kruse ceza sahası içinde topa dokundu. Tolga çok düzgün vurdu: 0-1.

ALTAY HATALI ÇIKIŞ YAPTI
42'DE Coulker'ın ortasında Fernandes'in kale dibinden şutunu Altay kurtardı. 45+3'te Zanka ile Altay anlaşamadı. Bakasetas, Cisse'ye çıkardı. Yıldız golcü affetmedi: 1-1.

JAİLSON'DAN İNANILMAZ HATA
46'DA Jailson'un kendi kalesi önünde yaptığı hatada topu önünde bulan Cisse, takımının 2. golünü attı: 2-1. 60'ta Gustavo'nun ortasında Kruse kafayı vurdu. Marafona çıkardı.

OZAN TUFAN İKRAM ETTİ
62'DE Ozan'ın büyük hatasını affetmeyen Fernandes Alanya'nın 3. golünü attı. 63'te Rodrigues'in şutu direkten döndü. 90+1'de Bakasetas'ın şutu üst direkten geri geldi.

'NİN BELALISI ALANYA!
Alanya mağlubiyetiyle Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, bundan önceki son lig mağlubiyetini yine deplasmanında almıştı... Erol Bulut'un öğrencileri, Kanarya'ya 'Dur' dedi.

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