Trabzon 2. Başkanı Ertuğrul Doğan resmi siteden sert açıklama yaptı. Doğan, "Her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk. Sturridge'ye yapılan müdahalede faul verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi yaşananları operasyon boyutuna taşımıştır" dedi.



Ertuğrul Doğan

YAPILANLAR BİLİNÇLİ VE KASITLI

Doğan, "Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir" diye konuştu.

HAKKIMIZI ÇALMA DÖNEMİ BİTTİ

Ertuğrul Doğan, "Çalınmayan düdüklerle Trabzon'un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzon'un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin!" dedi.



Faul çalınmadı gol yedi

Mete Kalkavan, Trabzon-G. Birliği maçında Sturridge'ye yapılan faulü çalmadı. Pozisyonun devamında G.Birliği 2. golü buldu.