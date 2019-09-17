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'dan 'ye sert tepki!

2. Başkanı : “Yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk. ve tarafından Trabzon'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir... Herkes haddini bilsin!"

Operasyon çekiliyor!

Trabzon 2. Başkanı Ertuğrul Doğan resmi siteden sert açıklama yaptı. Doğan, "Her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk. Sturridge'ye yapılan müdahalede faul verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi yaşananları operasyon boyutuna taşımıştır" dedi.


YAPILANLAR BİLİNÇLİ VE KASITLI
Doğan, "Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından 'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir" diye konuştu.

HAKKIMIZI ÇALMA DÖNEMİ BİTTİ
Ertuğrul Doğan, "Çalınmayan düdüklerle Trabzon'un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzon'un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin!" dedi.


Faul çalınmadı gol yedi
, Trabzon-G. Birliği maçında Sturridge'ye yapılan faulü çalmadı. Pozisyonun devamında G.Birliği 2. golü buldu.

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