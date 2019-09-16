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'dan Alanyaspor maçı öncesi uyarı: İlk dakika çok kritik

'in 4. haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Alanya maçı öncesi son uyarılarını yapan Yanal, “İlk 30 dakika pres yapıp hataya zorlayacaklar. Oyunun kontrolü bizde olmalı” dedi.




Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı.

HAVAYA SOKMAYIN
Alanyaspor'un her maça çok hareketli başladığını söyleyen Yanal, "Özellikle ilk 30 dakika çok önemli. Baskı yapmaya ve kaptıkları toplarla savunmamızın arkasına sarkmaya çalışacaklar. Bunu en gellemenin en kolay yolu topun sahibi olmak ve kritik bölgelerde top kaybı yapmamak. Özellikle ilk yarım saatte rakibimizi havaya sokmamamız gerekiyor" dedi. Ersun Yanal, bek oyuncularına da hücuma sırayla çıkmalarını açık alan vermemelerini de öğütledi.

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