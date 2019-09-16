Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı.
HAVAYA SOKMAYIN
Alanyaspor'un her maça çok hareketli başladığını söyleyen Yanal, "Özellikle ilk 30 dakika çok önemli. Baskı yapmaya ve kaptıkları toplarla savunmamızın arkasına sarkmaya çalışacaklar. Bunu en gellemenin en kolay yolu topun sahibi olmak ve kritik bölgelerde top kaybı yapmamak. Özellikle ilk yarım saatte rakibimizi havaya sokmamamız gerekiyor" dedi. Ersun Yanal, bek oyuncularına da hücuma sırayla çıkmalarını açık alan vermemelerini de öğütledi.
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