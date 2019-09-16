Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier, birinciliğini ilan etti.
BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.
İKİNCİ LAPPİ OLDU
İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.
OGİER: TADINI ÇIKARABİLİRİZ
Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier, "Ott Tanak'ın oldukça gerisindeydik, şimdi ise biraz daha yaklaşmış olmak güzel. Şimdilik bu başarının tadını çıkarabiliriz. Keyifli bir yarışı geride bıraktık. Çok mutluyum" dedi.
BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.
İKİNCİ LAPPİ OLDU
İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.
OGİER: TADINI ÇIKARABİLİRİZ
Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier, "Ott Tanak'ın oldukça gerisindeydik, şimdi ise biraz daha yaklaşmış olmak güzel. Şimdilik bu başarının tadını çıkarabiliriz. Keyifli bir yarışı geride bıraktık. Çok mutluyum" dedi.
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