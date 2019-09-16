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'nın Türkiye ayağında zirve Ogier’in

’nın Marmaris’te gerçekleşen 11. ayağında Fransız pilot birinci oldu. İkinciliği ise Esapekk aLappi elde etti. Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier, "Ott Tanak'ın oldukça gerisindeydik, şimdi ise biraz daha yaklaşmış olmak güzel. Şimdilik bu başarının tadını çıkarabiliriz. Keyifli bir yarışı geride bıraktık. Çok mutluyum" dedi.

Marmaris’te zirve Ogier’in
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot , birinciliğini ilan etti.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.

İKİNCİ LAPPİ OLDU
İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.



OGİER: TADINI ÇIKARABİLİRİZ
Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier, "Ott Tanak'ın oldukça gerisindeydik, şimdi ise biraz daha yaklaşmış olmak güzel. Şimdilik bu başarının tadını çıkarabiliriz. Keyifli bir yarışı geride bıraktık. Çok mutluyum" dedi.

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