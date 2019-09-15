Galatasaray'da Belhanda depremi... Sarı-Kırmızılılar'ın Faslı futbolcusu Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi. Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakanın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere 2 kırık tespit edildi.
OPERASYON GEÇİRDİ
Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi. Açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi. Bu gelişme zorlu karşılaşmalar öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim'in moralini bozarken Belhanda'nın durumuyla ilgili detaylı bilgi istendi.
OPERASYON GEÇİRDİ
Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi. Açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi. Bu gelişme zorlu karşılaşmalar öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim'in moralini bozarken Belhanda'nın durumuyla ilgili detaylı bilgi istendi.
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