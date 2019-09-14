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  • 14.09.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 17:50

Son dakika haberi: 'da sakatlandı, ameliyat oldu

Son dakika haberine göre; 'da ameliyat oldu. Galatasaray'ın ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yüzüne darbe alan Belhanda'nın çenesinde kırıklar tespit edildi.

G.Saray'da sakatlık şoku! Ameliyat oldu...

'nın sert darbesi ile sakatlanan 'nın Gece maç sonrası filmleri çekilen oyuncunun çenesindeki kırıklar nedeniyle bıçak altına yattığı öğrenildi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

'Süper Lig'de ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir.'

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