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  • 15.09.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 14:06

Başkan Erdoğan milli sporcularımız Sümeyye Boyacı ve 'ü Külliye'ye davet etti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız Sümeyye Boyacı ve 'ü telefonla aradı. Başkan Erdoğan milli sporcuları Külliye'ye davet etti.

Başkan Erdoğan'dan milli sporculara anlamlı davet

Cumhurbaşkanı , Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şampiyonada ülkemizi temsil eden milli sporcuları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği bildirildi.

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