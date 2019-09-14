Başkan Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, ikinci olan ve gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ''Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!'' ifadelerini kullandı.
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