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  • 15.09.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 13:54

, un en kötü başlangıcını yaptı!

2019-2020 sezonunun ilk 4 maçında sergilediği performans ile taraftarını şoka uğratan , ’de da en kötü başlangıcını yaptı.

Beşiktaş, son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı!

, ilk 4 haftadaki performansıyla 'de da en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçirdi.

AVERAJI EKSİDE
Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü.

Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor.

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