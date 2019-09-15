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  • 15.09.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 14:04

'de şoku

Lige iyi bir başlangıç yaparak 3 haftada 7 puan toplayan , yarın deplasmanda Alanya ile karşılaşacak. Maç öncesi Antalya'ya hareket eden sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Ligin 4. haftasında deplasmanda Alanya ile karşılaşacak olan 'nun sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.

Emre'nin yerine Alanyaspor karşısında ilk 11'de yeni transfer Luiz Gustavo görev yapacak.

Brezilyalı futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.

'nin Alanyaspor kafilesi de belli oldu. Kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun, Okan yer almadı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:
Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç

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