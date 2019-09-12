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  • 12.09.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 23:36

'dan flaş açıklama: Yel kayadan toz alır!

Kulübü, teknik direktör 'in İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonraki açıklamaları sebebi ile aldığı 4 maçlık cezaya itiraz etmiş ve ceza 3 maça düşürülmüştü. Sarı-kırmızılı takım hesabından 'nın bu kararına tepki gösterdi.

O karar sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama!

'dan 'in 4 maçlık cezasının 3 maça indirilmesine tepki geldi.

Sarı-kırmızılı takım hesabından yaptığı açıklamada, ''PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray'a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

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