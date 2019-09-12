Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 12.09.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 18:05

Son dakika haberi: 'in cezası 3 maça düşürüldü

Teknik Direktörü 'e tarafından verilen 4 maçlık ceza, tarafından 3 maça indirildi. Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.

Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle 'dan 4 maçlık ceza alan teknik direktörü 'in cezası, tarafından 3 maça indirildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alamayacak.

Fatih Terim'in kulübede olmayacağı maçlar:

Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor (D)
Fenerbahçe

Öte yandan Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'nın 3 maçlık cezasını onadı.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI
"- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi: Fatih Terim'in cezası 3 maça düşürüldü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri