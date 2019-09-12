Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'dan 4 maçlık ceza alan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alamayacak.

Fatih Terim'in kulübede olmayacağı maçlar:

Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor (D)

Fenerbahçe

Öte yandan Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'nın 3 maçlık cezasını onadı.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."