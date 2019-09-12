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  • 12.09.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 23:36

4 büyüklerden 'daki terör saldırısına kınama!

, , ve kulüpleri, 'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca 'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

4 büyüklerden terör saldırısına kınama!

, , ve kulüpleri, 'ın Kulp ilçesinde 'lı teröristerler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz! Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Diyarbakır'da köy yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray Kulübünün açıklamasında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı, yaralanan 13 vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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