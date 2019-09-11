Şenol Güneş birlik mesajı yolladı: Bu takım hepimizin

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyeti sonrasında birlik ve beraberlik mesajı yolladı. Güneş'in açıklamalardı şöyle: "EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Bir tek İzlanda mağlubiyetimiz var. 6 puan bekliyorduk ve aldık. Nifak tohumu bize yakışmaz. Bu takıma sahip çıkalım. Bu takım herkesin takımı"
BENİM ÜZERİMDEN VURMASINLAR
"Benim üzerimden Milli Takım'a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz. Hakan Çalhanoğlu o gün oynadı ama iyi değildi. Bugün az oynadı, iyi oynadı. Cenk Tosun hala çok iyi değil. Enes oynamayı hak ediyor, bugün alamadım. Abdülkadir'i aldım ilk kez milli olsun diye"
MAÇI 7-0 BİLE KAZANABİLİRDİK...
"Fransa 3-0 yendi, biz de 5-0 yenebilirdik. Bugün 4-0 kazandık, pozisyonlara bakarsak o maç 7-0 olabilirdik. Bu Milli Takım hepimizin, yanında olalım. Moldova galibiyeti bize önemli bir kapı araladı. İhtiyacımız olan tek şey birlik. Bunun için de her kesimin desteğine ihtiyaç duyuyoruz."
KALEYİ GOLE KAPATTIK
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 15 puanla zirvede yer alan A Milli Takım, 6. maçlar sonunda kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Şu ana kadar grupta oynadığı maçlarda sadece İzlanda'dan iki gol yiyen Milliler, kalan 5 maçta ise kalesini gole kapadı. Ay-Yıldızlılar, ayrıca grupta en az gol yiyen takım konumunda.
HAKAN: DERS ÇIKARACAĞIM
Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı maçta sert eleştirilere maruz kalan Hakan Çalhanoğlu, Moldova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Hakan, "İleriye bakmalıyım. Milan'da oynuyorum, kalitemden şüphem yok. Ders çıkarıp, ben de çalışacağım. Hep birlikte çalışıp EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Takımda güzel bir hava var" ifadelerini kullandı.
GECENİN GOLÜ DENİZ'DEN
Maçın 57. dakisasında kazanılan frikiği Deniz Türüç sol ayağıyla direğin dibine nişanladı. Kalecinin bu gole yapacak fazla bir şeyi yoktu.
Moldova'yı deplasmanda farklı mağlup eden A Milli Takımımız'da maç sonunda soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı.
EMRE'NİN AĞRISI MAÇ SABAHI GEÇTİ
Andorra maçı sonrası belinde ağrı oluşan kaptan Emre Belözoğlu maç sabahı kendini iyi hisseti. Ama Güneş yine de kendisini ilk 11'e koymadı.
HERKESLE İYİ ANLAŞIYORUM
Deniz Türüç, "Dorukhan ile iyi anlaşıyorum. Topu alınca bana atmasını istiyorum. Aslında herkesle iyi anlaşıyorum. İlk golden sonra işler kolaydı" dedi.
BENİM ÜZERİMDEN VURMASINLAR
"Benim üzerimden Milli Takım'a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz. Hakan Çalhanoğlu o gün oynadı ama iyi değildi. Bugün az oynadı, iyi oynadı. Cenk Tosun hala çok iyi değil. Enes oynamayı hak ediyor, bugün alamadım. Abdülkadir'i aldım ilk kez milli olsun diye"
MAÇI 7-0 BİLE KAZANABİLİRDİK...
"Fransa 3-0 yendi, biz de 5-0 yenebilirdik. Bugün 4-0 kazandık, pozisyonlara bakarsak o maç 7-0 olabilirdik. Bu Milli Takım hepimizin, yanında olalım. Moldova galibiyeti bize önemli bir kapı araladı. İhtiyacımız olan tek şey birlik. Bunun için de her kesimin desteğine ihtiyaç duyuyoruz."
KALEYİ GOLE KAPATTIK
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 15 puanla zirvede yer alan A Milli Takım, 6. maçlar sonunda kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Şu ana kadar grupta oynadığı maçlarda sadece İzlanda'dan iki gol yiyen Milliler, kalan 5 maçta ise kalesini gole kapadı. Ay-Yıldızlılar, ayrıca grupta en az gol yiyen takım konumunda.
HAKAN: DERS ÇIKARACAĞIM
Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı maçta sert eleştirilere maruz kalan Hakan Çalhanoğlu, Moldova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Hakan, "İleriye bakmalıyım. Milan'da oynuyorum, kalitemden şüphem yok. Ders çıkarıp, ben de çalışacağım. Hep birlikte çalışıp EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Takımda güzel bir hava var" ifadelerini kullandı.
GECENİN GOLÜ DENİZ'DEN
Maçın 57. dakisasında kazanılan frikiği Deniz Türüç sol ayağıyla direğin dibine nişanladı. Kalecinin bu gole yapacak fazla bir şeyi yoktu.
Moldova'yı deplasmanda farklı mağlup eden A Milli Takımımız'da maç sonunda soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı.
EMRE'NİN AĞRISI MAÇ SABAHI GEÇTİ
Andorra maçı sonrası belinde ağrı oluşan kaptan Emre Belözoğlu maç sabahı kendini iyi hisseti. Ama Güneş yine de kendisini ilk 11'e koymadı.
HERKESLE İYİ ANLAŞIYORUM
Deniz Türüç, "Dorukhan ile iyi anlaşıyorum. Topu alınca bana atmasını istiyorum. Aslında herkesle iyi anlaşıyorum. İlk golden sonra işler kolaydı" dedi.
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