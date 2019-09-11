Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.09.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 09:28

EURO 2020 H Grubu ! 2019 ?

Türkiye A Milli Futbol Taımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Moldova ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. A Milli Takımımız bir sonraki sınavını Arnavutluk karşısında verecek. Peki, EURO 2020 nasıl? oynanacak?

Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman?

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? EURO 2020'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yenerek turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım daha attı. Eleme Grubu'nda Fransa ile baş başa olan Türkiye'nin puan durumu merak ediliyor. Peki, EURO 2020 H Grubu puan durumu nasıl? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2020'de 6. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde:

OM G B M AG YG A P
Fransa 6 5 0 1 19 4 15 15
Türkiye 6 5 0 1 14 2 12 15
İzlanda 6 4 0 2 10 9 1 12
Arnavutluk 6 3 0 3 10 9 1 9
Moldova 6 1 0 5 2 17 -15 3
Andorra 6 0 0 6 0 14 -14 0

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu! 2019 Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri