Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? EURO 2020'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yenerek turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım daha attı. Eleme Grubu'nda Fransa ile baş başa olan Türkiye'nin puan durumu merak ediliyor. Peki, EURO 2020 H Grubu puan durumu nasıl? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2020'de 6. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde:

OM G B M AG YG A P Fransa 6 5 0 1 19 4 15 15 Türkiye 6 5 0 1 14 2 12 15 İzlanda 6 4 0 2 10 9 1 12 Arnavutluk 6 3 0 3 10 9 1 9 Moldova 6 1 0 5 2 17 -15 3 Andorra 6 0 0 6 0 14 -14 0

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye