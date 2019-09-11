Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? EURO 2020'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yenerek turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım daha attı. Eleme Grubu'nda Fransa ile baş başa olan Türkiye'nin puan durumu merak ediliyor. Peki, EURO 2020 H Grubu puan durumu nasıl? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2020'de 6. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu şu şekilde:
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|Fransa
|6
|5
|0
|1
|19
|4
|15
|15
|Türkiye
|6
|5
|0
|1
|14
|2
|12
|15
|İzlanda
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|1
|12
|Arnavutluk
|6
|3
|0
|3
|10
|9
|1
|9
|Moldova
|6
|1
|0
|5
|2
|17
|-15
|3
|Andorra
|6
|0
|0
|6
|0
|14
|-14
|0
TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye
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