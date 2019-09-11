A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek EURO 2020 kapısını iyice araladı. Maçın 20.
dakikasında Umut'un ortasında Cenk ceza sahası içinde müsait pozisyonda topu kaleciye yolladı. 27'de Sandu'nun şutunu Merih kafayla uzaklaştırdı. 37'de Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Cenk, Millileri öne geçirdi.
DENİZ TÜRÜÇ'TEN HARİKA GOL
Milli Takımımız'ın 57'de kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç müthiş bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 64'te Dorukhan'ın pasında kaleciyi geçen Cenk Tosun açısını kaybedince topu auta yolladı.
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