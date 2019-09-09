Andorra maçının tek sayısını atan Ozan Tufan, açıklamalarda bulundu. Ozan, "Kapanan bir takım vardı. Kapanan takımları açmak zordur. 2018'de aynı durumu Portekiz de Andorra'ya karşı yaşadı. Son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenmişti. Bugün onlardan birini biz yaşadık. Daha erken pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi ama maçta bazen o pozisyonları değerlendiremiyoruz" dedi.
HAKAN: DAHA İYİ OLMALIYIM
Beklenenin altında kaldığını itiraf eden Hakan Çalhanoğlu, "Bu hep böyle gitmeyecek. Daha iyi olmalıyım. Bunu da göstereceğim" dedi.
HAKAN: DAHA İYİ OLMALIYIM
Beklenenin altında kaldığını itiraf eden Hakan Çalhanoğlu, "Bu hep böyle gitmeyecek. Daha iyi olmalıyım. Bunu da göstereceğim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.