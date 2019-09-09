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: Andorra bunu hep yapıyor

Andorra maçının kahramanı , “Benzer durum ’in de başına geldi. Onlar da son anda Andorra’yı yendi” dedi.

Andorra bunu hep yapıyor
Andorra maçının tek sayısını atan Ozan Tufan, açıklamalarda bulundu. Ozan, "Kapanan bir takım vardı. Kapanan takımları açmak zordur. 2018'de aynı durumu Portekiz de Andorra'ya karşı yaşadı. Son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenmişti. Bugün onlardan birini biz yaşadık. Daha erken pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi ama maçta bazen o pozisyonları değerlendiremiyoruz" dedi.



HAKAN: DAHA İYİ OLMALIYIM
Beklenenin altında kaldığını itiraf eden , "Bu hep böyle gitmeyecek. Daha iyi olmalıyım. Bunu da göstereceğim" dedi.



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