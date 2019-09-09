maçının tek sayısını atan, açıklamalarda bulundu. Ozan, "Kapanan bir takım vardı. Kapanan takımları açmak zordur. 2018'de aynı durumude Andorra'ya karşı yaşadı. Son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenmişti. Bugün onlardan birini biz yaşadık. Daha erken pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi ama maçta bazen o pozisyonları değerlendiremiyoruz" dedi.altında kaldığınıitiraf eden"Buhep böylegitmeyecek.Daha iyi olmalıyım.Bunu da göstereceğim"dedi.