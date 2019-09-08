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  • 09.09.2019 05:47
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 05:47

Tenis Turnuvası'nda şampiyon

Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol , yaklaşık 5 saat süren çekişmeli müsabakada 'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon belli oldu
Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol , 5 numaralı seribaşı 'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan 33 yaşındaki Rafael Nadal, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.

23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Medvedev, 2000 yılında ABD Açık'ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin'in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

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