Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Türkiye ile Sırbistan final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sporseverler Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte müsabakaya dair bilgiler...
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı bu akşam saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
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