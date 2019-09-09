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  • 09.09.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 12:51

'dan 'ye isifa resti: "Süreç tatmin edici olmazsa..."

, maçı sonrasında Teknik Direktör 'e verilen 4 maçlık cezanın peşini bırakmıyor. 'ye bir metin hazırlayan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakiplerinin başkanlarının konuşmalarını da emsal göserdi. Takımın, eğer konuyla ilgili ikna edici bir çözüm olmazsa TFF'de bulunan üyelerinin istifa etmelerini isteyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan TFF'ye isifa resti!

'da kazan kaynıyor. Teknik direktör 'e verilen 4 maçlık ceza ve bunun saat 19:05'te paylaşılmasına sert tepki gösteren yönetim, önümüzdeki dönemde gelişmelerden memnun kalmazsa Yönetim Kurulu içindeki Galatasaraylı üyelerden istifa etmelerini isteyecek. İşte detaylar...

(TFF) ile arası açılan Galatasaray'ın yeni eylem planı belli oldu.

Buna göre karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza ve bunun saat 19.05'te duyurulmasına sert tepki gösteren sarı-kırmızılılar ikna olana kadar işin peşini bırakmayacak.

Cezaların duyurulmasından sonra iki kez konuşan ve TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Galatasaray Başkanı 'e camiadan destek geldi.

Diğer yandan sarı-kırmızılı yönetim, sürecini ve 19.05'teki paylaşımla ilgili TFF'nin sorumlular hakkında nasıl bir karar alacağını bekliyor.

Süreç sonunda yine ikna olunmazsa, sarı-kırmızılılar, kulüp üyesi veya Galatasaraylı oldukları bilinen isimlerin TFF'den istifasını isteyecek.

Bu kişiler; Erdal Bahçıvan (Başkan Vekili), İsmail Erdem , Alkın Kalkavan (Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu), Nuri Akın (Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu), Hamit Altıntop ( ve Genç Takımlar Sorumlus ve Mehmet Binnet (Yedek üye) olarak dikkat çekiyor.

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