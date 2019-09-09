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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 09:43

lı taraftarlardan 'e büyük jest!

taraftarının, karşılaşması sonrasında 'den 4 maç men cezası alan için özel hazırlık yaptığı öğrenildi. ’de Stadı’nda ile oynanacak karşılaşma için seyircilerin stadı tamamen dolduracağı ve tecrübeli çalıştırıcıya pankartlarla moral vereceği bildirildi.

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e büyük jest!

lı taraftarlar, maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan için Stadı'nda oynanacak maçında özel çalışma yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli ara öncesinde Kayserispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maçtan men cezası almıştı.

'nin bu cezayı sarı kırmızılı takımın kuruluş tarihi olan 19.05'te açıklaması büyük tepki ile karşılanmıştı.

Şimdi ise Sarı-Kırmızılı futbolseverler, hocalarına destek vermek için özel hazırlıklara başladı.

Edinilen bilgiye göre 'de Türk 'nda Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma için seyircilerin stadı tamamen dolduracağı ve tecrübeli çalıştırıcıya pankartlarla moral vereceği bildirildi.

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