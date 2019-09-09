Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaraylı taraftarlar, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan Fatih Terim için Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında özel çalışma yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli ara öncesinde Kayserispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maçtan men cezası almıştı.

TFF'nin bu cezayı sarı kırmızılı takımın kuruluş tarihi olan 19.05'te açıklaması büyük tepki ile karşılanmıştı.

Şimdi ise Sarı-Kırmızılı futbolseverler, hocalarına destek vermek için özel hazırlıklara başladı.

Edinilen bilgiye göre 13 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma için seyircilerin stadı tamamen dolduracağı ve tecrübeli çalıştırıcıya pankartlarla moral vereceği bildirildi.