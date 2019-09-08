G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen cezayla ilgili konuştu. Terim, "Galatasaray'a yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.
KARARI HAYRETLE KARŞILADIK
Cengiz, "Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. Gerekçeli kararda hocamızın doğal tepkisini sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmasını hayret ile karşıladık" ifadelerini kullandı.
MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK
Başkan, "Galatasaray'a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan tuzaklara, sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
DURUŞUMUZ DEĞİŞMEYECEK
Cimbom'un Başkanı, "Duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan'ın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur, gider" dedi.
BİZE ARTAN TEPKİLERE CEVAPTIR!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası söyledikleri sözlere açıklık getirdi... Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz, "Hocamızın verdiği tepki demokratik, belli bir kişi ve kurumu hedef almayan genel Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere karşı tepkidir" ifadelerini kullandı.
KARARI HAYRETLE KARŞILADIK
Cengiz, "Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. Gerekçeli kararda hocamızın doğal tepkisini sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmasını hayret ile karşıladık" ifadelerini kullandı.
MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK
Başkan, "Galatasaray'a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan tuzaklara, sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
DURUŞUMUZ DEĞİŞMEYECEK
Cimbom'un Başkanı, "Duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan'ın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur, gider" dedi.
BİZE ARTAN TEPKİLERE CEVAPTIR!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası söyledikleri sözlere açıklık getirdi... Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz, "Hocamızın verdiği tepki demokratik, belli bir kişi ve kurumu hedef almayan genel Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere karşı tepkidir" ifadelerini kullandı.
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