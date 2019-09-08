Bugünkü
Takvim

'den yaylım ateşi! "Aslan kükrerse düşmanları kendi i içinde boğulur"

 Başkanı 'nın 'e verdiği cezayla ilgili konuştu. Cengiz,“Galatasaray’a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan tuzaklara , planlara karşı mücedele verip şampiyon olacağız. Eğer Aslan kükrerse düşmanları kendi i içinde boğulur, gider..." dedi.

Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e tarafından verilen cezayla ilgili konuştu. Terim, "Galatasaray'a yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.

KARARI HAYRETLE KARŞILADIK
Cengiz, "Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. Gerekçeli kararda hocamızın doğal tepkisini sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmasını hayret ile karşıladık" ifadelerini kullandı.



MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK
Başkan, "Galatasaray'a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan tuzaklara, sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

DURUŞUMUZ DEĞİŞMEYECEK
Cimbom'un Başkanı, "Duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan'ın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan kükrerse düşmanları kendi i içinde boğulur, gider" dedi.



BİZE ARTAN TEPKİLERE CEVAPTIR!
G.Saray Başkanı , 'in Kayserispor maçı sonrası söyledikleri sözlere açıklık getirdi... Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz, "Hocamızın verdiği tepki demokratik, belli bir kişi ve kurumu hedef almayan genel Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere karşı tepkidir" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMustafa Cengiz'den yaylım ateşi! "Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur"
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri