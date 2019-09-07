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'nın 'e verdiği cezayı 19.05'te açıklaması ortalığı karıştırdı! İddialar havada uçuşuyor...

Terim’e verilen 4 maçlık ceza krize yol açtı... ilk araştırmasında ’nın cezaları 18.58’de kaleme alıp ilgili birimlere mail attığı bilgisine ulaştı. Haberin saat 18.59'da girdiği tweetin ise 19.05'te atıldığı ortaya çıktı. İddialar ise "Gizli güçler" konusunu gündeme taşıdı...​



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezanın TFF'nin twitter hesabından 19.05'te açıklanması ortalığı birbirine kattı. G.Saray tepki gösterirken, TFF yaşanan olay için araştırma başlattı... İlk yapılan incelemelerde PFDK'nın toplantıyı 18.30 sularında bitirdiği bilgisine ulaştı.

18.58'DE MAİL... 18.59'DA SİTEYE
18.58'de PFDK sekreterliğinin verilen cezalarla ilgili birimlere mail attığı ve haberin internet sitesine de 18.59'de girdiği ve bu nedenle bir çok twitter hesabının da cezaları 19.03-19.04 gibi açıkladığı görüldü.

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