



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezanın TFF'nin twitter hesabından 19.05'te açıklanması ortalığı birbirine kattı. G.Saray tepki gösterirken, TFF yaşanan olay için araştırma başlattı... İlk yapılan incelemelerde PFDK'nın toplantıyı 18.30 sularında bitirdiği bilgisine ulaştı.



18.58'DE MAİL... 18.59'DA SİTEYE

18.58'de PFDK sekreterliğinin verilen cezalarla ilgili birimlere mail attığı ve haberin internet sitesine de 18.59'de girdiği ve bu nedenle bir çok twitter hesabının da cezaları 19.03-19.04 gibi açıkladığı görüldü.