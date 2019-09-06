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  • 06.09.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 12:34

'den son dakika 19.05 açıklaması! 'in cezası...

'den son dakika açıklaması geldi. yetkilileri, 'in cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen reaksiyonlar sonrası işleyiş hakkında bilgi verdi.Kaynaklar, çok sıra dışı bir durum olmadığı takdirde ve nun perşembe günleri genelde sabit bir saatte toplanıp eldeki dosyalarını görüştüğünü ifade etti.

TFF'den 19.05 açıklaması! Fatih Terim'in cezası...

Türkiye 'nun ilgili yetkilileri, 'e 'dan verilen 4 maçlık cezanın dün 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler sonrası işleyişi aktardı.

kaynakları, federasyon genelinde sistematik bir işleyiş olduğunu ifade ederek, özellikle ve nun toplandığı günlerdeki süreci şu şekilde aktardı.

Fanatik'in ulaştığı kaynaklar, çok sıra dışı bir durum olmadığı takdirde disiplin kurulu ve tahkim kurulunun perşembe günleri genelde sabit bir saatte toplanıp eldeki dosyalarını görüştüğünü ifade etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Peki daha sonra ne oluyor? Süreç şu şekilde: Eğer toplantıda karar alınması için gerekli tüm belgeler tamamsa, (savunma, ek belge vs) kurul karar alır ve gerekçeli kararını verir.

Alınan kararlar, TFF'nin ilgili departmanlarına iletilir. Bunun için TFF'nin bir sistemi mevcut.

Kararlar, sisteme girildikten sonra kamuoyuna duyurulması için de bir yöntem mevcut. Kurul kararları Futbol Federasyonu'nun resmi ne girildikten sonra yine resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulur.

TWİTTER İŞİN İÇİNE GİRİNCE...
Buradaki kritik nokta şu: Resmi internet sitesine girilen haber vs gibi içerikler, eş zamanlı olarak twitter hesabından da duyurulmakta. Yani esasen burada ceza kararı internet sitesine girilmiş, ardından twitter'da 19.05'te özellikle paylaşılmış iddiası doğru değil.

Nitekim, tahkim kurulu toplantısının kararları daha önce sisteme girilip, internet sitesinde yer verildiği için tahkim kararlarının twitter'dan paylaşım saati 18.44, Disiplin kurulu kararları sisteme daha geç girildiği ve resmi internet sitesinde daha geç yer bulduğu için twitter paylaşımı da daha geç yapılmış durumda.

Federasyon cephesi işleyişi bu şekilde aktarırken, gelen tepkileri de haksız buluyor.

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