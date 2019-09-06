“Örgütlü organize işler” diyen Fatih Terim’e PFDK'dan 4 maç ceza TFF, kararı saat 19.05’te açıkladı. Ortalık karıştı... Cezada indirim olmazsa Terim, Fener’e karşı yok. G.Saray resmi internet sitesi karar sonrası, "Sonuna kadar Fatih Terim" paylaşımı yaptı.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e şok ceza... Kayseri maçı sonrasında, "Örgütlü organize işler" yorumu yapan tecrübeli çalıştırıcıya PFDK tarafından 4 maç ceza verildi. Terim, Kasımpaşa, Malatya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarında takımının yanında olamayacak. Cezasında 2 maç indirim gelmezse F.Bahçe derbisini kaçıracak. Ümit Davala da 3 maç ceza aldı.



TERİM PAYLAŞIMI!

G.Saray resmi internet sitesi karar sonrası, "Sonuna kadar Fatih Terim" paylaşımı yaptı.

