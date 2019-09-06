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“Örgütlü organize işler” diyen Fatih Terim’e PFDK'dan 4 maç ceza

TFF, kararı saat 19.05’te açıkladı. Ortalık karıştı... Cezada indirim olmazsa Terim, Fener’e karşı yok. G.Saray resmi internet sitesi karar sonrası, "Sonuna kadar Fatih Terim" paylaşımı yaptı.

19.05'te 4 maç ceza
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e şok ceza... Kayseri maçı sonrasında, "Örgütlü organize işler" yorumu yapan tecrübeli çalıştırıcıya PFDK tarafından 4 maç ceza verildi. Terim, Kasımpaşa, Malatya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarında takımının yanında olamayacak. Cezasında 2 maç indirim gelmezse F.Bahçe derbisini kaçıracak. Ümit Davala da 3 maç ceza aldı.

TERİM PAYLAŞIMI!
G.Saray resmi internet sitesi karar sonrası, "Sonuna kadar Fatih Terim" paylaşımı yaptı.

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