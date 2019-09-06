Türkiye Andorra maçı ne zaman? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücede eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun beşinci maçında Andorra'yı konuk edecek. 9 puan 7 averaj ile 2. sırada yer alan Türiye bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirveye yakın olmak istiyor. Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2019 Türkiye Andorra maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Takımı, Andorra karşılaşmasıyla yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra resmi bir maçta İstanbul'da sahaya çıkacak. Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.