Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 06.09.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 22:44

Ümit Milliler fırsat tepti! (MS: 2-3 )

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te çıktığı 4. maçta evinde 'ye 3-2 mağlup oldu.

Ümit Milliler fırsat tepti!
2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te , 'ye 3-2 mağlup oldu ve 4. maçında 2. yenilgisini aldı.



TÜRKİYE 2-3 İNGİLTERE | MAÇ SONUCU

4' Edward Nketiah

25' Doğukan Sinik

51' Mert Müldür

74' Edward Nketiah

75' Reiss Nelson

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriÜmit Milliler fırsat tepti! (MS: Türkiye 2-3 İngiltere)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri