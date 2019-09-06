2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu ve 4. maçında 2. yenilgisini aldı.
TÜRKİYE 2-3 İNGİLTERE | MAÇ SONUCU
4' Edward Nketiah
25' Doğukan Sinik
51' Mert Müldür
74' Edward Nketiah
75' Reiss Nelson
TÜRKİYE 2-3 İNGİLTERE | MAÇ SONUCU
4' Edward Nketiah
25' Doğukan Sinik
51' Mert Müldür
74' Edward Nketiah
75' Reiss Nelson
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