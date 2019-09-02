Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 10, 11 ve 12 Eylül'de yapılacak.

KUPADA 2. TUR EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor

Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor

Maltepespor-Erokspor

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor

Bayrampaşa-Bigaspor

1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri

Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği

Kocaelispor-Gölcükspor

Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959

Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor

Tokatspor-Erbaaspor

1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor

Görelespor-Yomraspor

Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor

Kars 36 Spor-Pazarspor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor

Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor

Cizrespor-Diyarbekirspor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare

Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor

Erzinspor-Kilis Belediyespor

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor

Kozanspor-Payasspor

Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor

İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor

Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor

Karşıyaka-Muğlaspor

Fethiyespor-Kızılcabölükspor

Manisaspor-Turgutluspor

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI ASPOR'DA YAŞANDI

35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise öğle saatlerinde oynanan ve A Spor'un yayınladığı büyük çekişmeye sahne olan Muş Mendresspor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasında ev sahibi takım 2-1 galip geldi ve adını ikinci tura yazdırdı.

1074 Çankırıspor ile Boyabat 1868 Spor karşı karşıya geldi. Çankırı Atatürk Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı. Aspor'dan canlı yayınlanan bir diğer mücadelede TKİ Tavşanlı Linyitspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Uzun süre 0-0 devam eden maçta Tavşanlı Linyitspor 90+5. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.