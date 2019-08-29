Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sona erdi.

Kupada oynanan 1. eleme turu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor: 2-1

Kars 36 Spor-Hoçvanspor: 1-0

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 2-0

Görelespor-Merzifonspor: 1-0

Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2

Kilis Belediyespor-Dersimspor: 1-0

Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02: 2-1

Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 1-0

Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-3

Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor: 1-0

Yalova Kadıköy-Bigaspor: 0-0 (3-4 Penaltılarla)

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32: 1-0

Kupada 1. eleme turunda dün oynanan maçlar sonucunda da Yozgatspor 1959, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor, Ağrı 1970, Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri, İçel İdmanyurdu, Maltepespor, 1877 Alemdağspor, Edirnespor ve Somaspor ikinci tura çıkmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI ASPOR'DA YAŞANDI

35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise öğle saatlerinde oynanan ve A Spor'un yayınladığı büyük çekişmeye sahne olan Muş Mendresspor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasında ev sahibi takım 2-1 galip geldi ve adını ikinci tura yazdırdı.

1074 Çankırıspor ile Boyabat 1868 Spor karşı karşıya geldi. Çankırı Atatürk Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı. Aspor'dan canlı yayınlanan bir diğer mücadelede TKİ Tavşanlı Linyitspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Uzun süre 0-0 devam eden maçta Tavşanlı Linyitspor 90+5. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.