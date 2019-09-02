Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 02.09.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 18:00

'de

'nin eski yıldızı Marin Skrtel Süper Lig'e geri döndü. Medipol , Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtrel'i kadrosuna kattı.

Martin Skrtel Süper Lig'e geri döndü!

'nin eski yıldızı Marin Skrtel Süper Lig'e geri döndü.

Transferin son gününde , savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel'i kadrosuna kattı.

Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMartin Skrtel Başakşehir'de
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri