Fenerbahçe'nin eski yıldızı Marin Skrtel Süper Lig'e geri döndü.
Transferin son gününde Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel'i kadrosuna kattı.
Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.