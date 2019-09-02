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  • 02.09.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 16:13

12 Dev Adam ilk peşinde! basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2019 FIBA Dünya Kupası

- basketbol maçı için geri sayım başladı. 2019 FIBA Dünya Kupası'naJaponya galibiyetiyle başlayan 12 Dev Adam, grubun ikinci maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. ABD'ye karşı hiç galibiyeti olmayan Türkiye, rakibini yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-ABD basketbol maçı ne zaman?

Türkiye-ABD basketbol maçı ne zaman? Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup ederek, rahat bir galibiyetle başladı. Milli Takım, turnuvaya zorlu bir maçla devam edecek. Peki, Türkiye ABD basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - ABD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak. Türkiye ABD basketbol maçı 3 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.

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