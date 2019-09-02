Türkiye-ABD basketbol maçı ne zaman? Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup ederek, rahat bir galibiyetle başladı. Milli Takım, turnuvaya zorlu bir maçla devam edecek. Peki, Türkiye ABD basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - ABD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak. Türkiye ABD basketbol maçı 3 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.